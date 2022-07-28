МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Эстония приняла решение прекратить выдачу виз россиянам и белорусам для обучения и получения вида на жительство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны. Захарова: Россия примет ответные меры при отказе Финляндии выдавать визы

Отмечается, что власти Эстонии решили изменить порядок выдачи виз. Так, выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам России и Белоруссии будет простановлена.

Кроме того, россияне и белорусы смогут оформить краткосрочное трудоустройство в стране только при наличии действующей эстонской визы. Власти уточнили, что граждане России и Белоруссии, получившие шенгенскую визу в другом государстве, не смогут ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство в Эстонии.