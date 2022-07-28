МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Снижение ВВП США во втором квартале на 0,9% подтвердило, что ухудшение экономической ситуации в стране идет достаточно сильными темпами. Об этом рассказала РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина. Власти США отказались назвать снижение ВВП страны рецессией

По словам эксперта, техническая рецессия определяется как снижение экономического роста в течение двух кварталов подряд. "Учитывая, что текущие оценки по спаду американской экономики стали полной неожиданностью для экспертов – только подтверждает, что ухудшение экономической ситуации в США идет достаточно сильными темпами", — подчеркнула Сафина.

Эксперт отметила, что основной вклад в снижение ВВП США во втором квартале внес спад частных инвестиций, а также существенное усиление негативного вклада сокращения потребления товаров.