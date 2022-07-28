Минфин США надеется на снижение инфляции в стране "в предстоящие дни"
Глава Минфина США Йеллен заявила, что инфляция в стране может снизиться "в предстоящие дни"
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Министрерство финансов США видит основания надеяться на снижение инфляции "в предстоящие дни". Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен.
Инфляция в США в последние месяцы побила 40-летние рекорды и стала одной из главных проблем, с которой столкнулась администрация Джо Байдена.
"Мы наблюдаем некоторые позитивные признаки, которые позволяют предположить, что инфляция, вероятно, снизится в предстоящие дни. Но нельзя судить о вкусе пудинга, не попробовав его", — отметила Йеллен.
В числе стабилизационных мер министр финансов назвала введение ценовых ограничений на экспорт российской нефти, о которых она договаривается с основными потребителями топлива. По словам Йеллен, установление ценового предела на российское "черное золото" является одним из ключевых инструментов для борьбы с инфляцией в США. Эта мера поспособствует предотвращению новых скачков цен на энергоносители.