МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Министрерство финансов США видит основания надеяться на снижение инфляции "в предстоящие дни". Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен. Обама назвал ситуацию в США "прогрессом"

Инфляция в США в последние месяцы побила 40-летние рекорды и стала одной из главных проблем, с которой столкнулась администрация Джо Байдена.

"Мы наблюдаем некоторые позитивные признаки, которые позволяют предположить, что инфляция, вероятно, снизится в предстоящие дни. Но нельзя судить о вкусе пудинга, не попробовав его", — отметила Йеллен.

В числе стабилизационных мер министр финансов назвала введение ценовых ограничений на экспорт российской нефти, о которых она договаривается с основными потребителями топлива. По словам Йеллен, установление ценового предела на российское "черное золото" является одним из ключевых инструментов для борьбы с инфляцией в США. Эта мера поспособствует предотвращению новых скачков цен на энергоносители.