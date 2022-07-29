МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский требует от США дальнейшей помощи для Украины, игнорируя проблемы и нужды простых американцев, пишет обозреватель National Review Нейт Хохман. Financial Times: Украина стоит на пороге финансовой катастрофы

По его словам, украинскому лидеру не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам Америки.

Еще в майском опросе исследовательского Центра Пью семеро из десяти американцев назвали инфляцию "очень большой проблемой для страны", и этот вопрос — самый насущный для общественности, напомнил журналист.

Он предположил, что Зеленский не читает, но наверняка в курсе, что инфляция — "проблема, которая существует во всем мире". "Поэтому было странно слышать, как во вчерашнем интервью Пирсу Моргану он назвал ее делом второстепенным", — отметил Хохман. Когда Морган заметил, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на войну в Европе, когда внутри так много проблем, Зеленский ответил, что украинцы "борются за общечеловеческие ценности" и поэтому "инфляция — ничто, и коронавирус — ничто", напомнил автор.

Само собой разумеется, что борющимся за жизнь украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина где-то за 6 500 километров вдали — "пустой звук", пишет журналист.

"По его логике выходит, что до этих вещей и американцам не должно быть никакого дела: дескать, их внутренние заботы — одно, а готовность поддерживать "общие ценности", за которые борется Украина и которые, как он считает, "исповедуют США и Европа", — другое", — говорится в статье.

"При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа", — подчеркнул Хохман.

Если Зеленский хочет дальнейшей поддержки Америки, он должен уметь объяснить, почему она отвечает американским интересам, пишет автор. При этом он должен это объяснить "четко и конкретно, без абстракций и мутных отсылок к неким "общим ценностям" или неуместных шпилек в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном".

"Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не "ничто", а серьезная проблема. Зеленский должен суметь донести до общественности, что он это понимает. В противном случае его поддержка пострадает", — заключил Хохман.