МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В Белом доме упорно отрицают рецессию в США, американские власти решили отменить это слово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Минфине США не считают два квартала снижения ВВП рецессией

"В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своем, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда "рецессия", — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также оценила, как заканчивались другие рецессии в США.

"Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово "паника" в контексте экономического кризиса. Нет слова — нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово "рецессия", — отметила она.

По словам Захаровой, раньше "американских политических эквилибристов выручали словечки, типа "спад", "замедление", "но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы "путинский налог", "путинские цены" и т.д."

"Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде "внешней рецессии" или "рециссионной интервенции Кремля", — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в ходе брифинга в спор с журналистом из-за определения рецессии и пыталась соврать об экономической ситуации в США. Бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.