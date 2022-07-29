События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 июля
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь)
|1,24
|1,27 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль)
|2,1%
|2,3% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июль)
|-0,1%
|0,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-7,5%
|8,9% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|3,7%
|1,5% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2022)
|4,9%
|5,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2022)
|1,6%
|1,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь)
|0,8%
|0,9% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,2% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|4,8%
|4,2% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|-0,2%
|0,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,7%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,9%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|10,2%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,2%
|0,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|10%
|10,4%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (июль)
|133 тыс
|15 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (июль)
|5,3%
|5,4%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2022)
|4%
|1,8%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,2%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|1,2%
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|8,6%
|8,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|5,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0,6%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь)
|4,7%
|4,7%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2кв2022)
|1,4%
|1,2%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь)
|6,3
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь)
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,9%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (май)
|0,3%
|-0,2%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль)
|56
|55
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|47,3
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|51,1
|51,1
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|599
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|758
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-57,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|271,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|95 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|28,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-208,1 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-43,1 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-59,2 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-10,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-42,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022
|10:00 /время Кипра/
|RUB
|Global Ports — ВОСА (выборы 2х директоров компании, в очной форме, Кипр, Лимассол)
|RUB
|ОГК-2 — СД (определение закупочной политики ПАО)
|RUB
|Роснефть — СД (выборы зампредседателя СД)
https://1prime.ru/state_regulation/20220729/837640750.html