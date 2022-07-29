МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь) 1,24 1,27 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль) 2,1% 2,3% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июль) -0,1% 0,3% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -7,5% 8,9% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 3,7% 1,5% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2022) 4,9% 5,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2022) 1,6% 1,4% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь) 0,8% 0,9% (факт)
8:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь) 0,4% 0,2% (факт)
8:30 EUR Франция — ВВП (г/г) 4,8% 4,2% (факт)
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2022) -0,2% 0,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,7%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,9%  
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 10,2%  
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,2% 0,4%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) 10% 10,4%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (июль) 133 тыс 15 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (июль) 5,3% 5,4%
11:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2022) 4% 1,8%
11:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,2% 0,1%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 1,2% 0,6%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,8%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 8,6% 8,6%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 5,4%  
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,6%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1%  
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) 0,3% 0,5%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 4,7% 4,7%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2кв2022) 1,4% 1,2%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 6,3  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) 0,6%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь) 0,2% 0,9%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (май) 0,3% -0,2%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль) 56 55
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 47,3  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 51,1 51,1
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 599  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 758  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -57,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 271,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 95 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 28,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -208,1 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -43,1 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -59,2 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -10,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -42,7 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022    
10:00 /время Кипра/ RUB Global Ports — ВОСА (выборы 2х директоров компании, в очной форме, Кипр, Лимассол)    
  RUB ОГК-2 — СД (определение закупочной политики ПАО)    
  RUB Роснефть — СД (выборы зампредседателя СД)    