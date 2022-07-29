МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,5% по сравнению с первым кварталом 2022 года, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Во Франции считают, что цены на энергию выросли бы без мер правительства

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне первого квартала 2022 года.

Статистическое ведомство объясняет этот результат ростом внешней торговли. "Этот большой вклад обусловлен положительной динамикой экспорта в сочетании со снижением импорта", — говорится в сообщении.

Так, объем экспорта страны вырос на 0,8%, а импорта – снизился на 0,6%.