АНКАРА, 29 июл — ПРАЙМ. Координационный центр по экспорту зерна в Стамбуле работает для начала процесса отгрузки судов с зерном в ближайшие часы, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Накануне замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже "сегодня или завтра". Судно с зерном в Черном море покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Объединенный координационный центр работает. Представители Турции, Российской Федерации, Украины и Организации Объединенных Наций работают день и ночь, чтобы в ближайшие часы и дни начать перевозку зерна с судов, ожидающих в украинских портах", — приводит его слова Twitter министерства.