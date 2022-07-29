ВЕНА, 29 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Австрии по итогам июля может стать максимальной с марта 1975 года — 9,2%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria. Эксперт назвал главные причины инфляции в Японии

Отмечается также, что прежде всего выросли цены на энергию и в сфере общественного питания.

Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года, достигнув уровня в 8,7%.