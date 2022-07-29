Эксперты предрекли Австрии 47-летний рекорд по инфляции в июле
Statistik Austria: годовая инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет по итогам июля
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ВЕНА, 29 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Австрии по итогам июля может стать максимальной с марта 1975 года — 9,2%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.
Отмечается также, что прежде всего выросли цены на энергию и в сфере общественного питания.
Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года, достигнув уровня в 8,7%.