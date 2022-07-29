ТАШКЕНТ, 29 июл — ПРАЙМ. Каждая страна-участник ШОС должна решить для себя вопрос отхода от использования доллара, но эта валюта не представляется надежной, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-подхода после заседания СМИД ШОС. Любая страна может попасть под санкции США, заявил Лавров

"Каждая страна ШОС должна решать сама за себя, насколько она чувствует себя комфортно, опираясь на доллар, учитывая абсолютную ненадежность этой валюты", — сказал он.

Министр отметил, что согласование в ходе заседания СМИД дорожной карты по переходу на использование национальных валют красноречиво говорит о позиции стран ШОС по вопросу дедолларизации.

Ранее глава МИД заявил, что на предстоящем саммите лидеры ШОС обсудят, как активизировать торговлю в национальных валютах.