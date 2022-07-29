ТАШКЕНТ, 29 июл — ПРАЙМ. Каждая страна-участник ШОС должна решить для себя вопрос отхода от использования доллара, но эта валюта не представляется надежной, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-подхода после заседания СМИД ШОС.
"Каждая страна ШОС должна решать сама за себя, насколько она чувствует себя комфортно, опираясь на доллар, учитывая абсолютную ненадежность этой валюты", — сказал он.
Министр отметил, что согласование в ходе заседания СМИД дорожной карты по переходу на использование национальных валют красноречиво говорит о позиции стран ШОС по вопросу дедолларизации.
Ранее глава МИД заявил, что на предстоящем саммите лидеры ШОС обсудят, как активизировать торговлю в национальных валютах.