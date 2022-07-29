МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Послы стран "Большой семерки" и Турции прибыли в Одессу, чтобы поддержать "продуктовую сделку" по вывозу продовольствия с Украины. Об этом сообщила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс. В Госдепе заявили о готовности США способствовать "продуктовой сделке"

"Я вместе с коллегами-послами стран G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность заключенного при посредничестве ООН соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия", — написала она у себя в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Турции в Одессе, следует из фото, опубликованных его пресс-службой.

В официальном Telegram-канале Зеленского в пятницу опубликованы фотографии его встречи с послами G7 и Турции в порту Одессы.

"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировке", — говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.