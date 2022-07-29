МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Первый заместитель главы МИД Киргизии Нуран Ниязалиев и замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства. Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии

Как сообщают РИА Новости, переговоры состоялись в пятницу в Бишкеке. Стороны обсудили "актуальные вопросы многопланового кыргызско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках международных и региональных организаций". Дипломаты также обменялись мнениями по текущим региональным и глобальным проблемам.

В пресс-службе МИД Киргизии отметили, что дипломаты обсудили предстоящие двусторонние и многосторонние внешнеполитические мероприятия, сверили часы по планируемым взаимным визитам на высшем и высоком уровнях. Подчеркивается, что стороны уделили особое внимание вопросам взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, а также реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств и правительств двух стран.

Добавляется, что Ниязалиев выразил признательность российской стороне за решение о снятии запрета на въезд на территорию России для порядка 47 тысяч киргизских граждан, совершивших незначительные административные правонарушения.