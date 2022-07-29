МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в портах Одессы находятся 17 грузовых судов, из них 16 судов с зерном. В Турции ожидают отгрузку судов с зерном в Черном море в ближайшие часы

"Сегодня в портах Одессы загружаются первые суда с украинским зерном, которые были заблокированы в украинских акваториях с начала войны. В данный момент в портах находится 17 судов с почти 600 тысячами тонн грузов. Из них 16 судов с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тысяч тонн, которые в ближайшее время выйдут в сторону портов назначения", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Турции в Одессе, которые посетили город, чтобы поддержать "продуктовую сделку" по вывозу продовольствия с Украины.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.