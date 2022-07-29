МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Расходы на оплату труда в США во 2-м квартале резко выросли, так как дефицит на рынке труда по-прежнему оказывает поддержку заработной плате, что в течение определенного времени будет способствовать поддержанию высокой инфляции. Как рецессия в США скажется на политике ФРС

Индекс расходов на оплату труда, широкий индикатор стоимости рабочей силы, во 2-м квартале вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 1,4% в 1-м квартале. Об этом в пятницу сообщило Министерство труда страны.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что во 2-м квартале рост индекса составит 1,2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос на 5,1% после роста на 4,5% в 1-м квартале.

Власти и экономисты считают, что этот индекс является одним из лучших индикаторов рынка труда, который предсказывает базовую инфляцию, так как он корректирует с изменениями состава и качества рабочих мест. Он внимательно отслеживается на предмет сигналов о достижении максимального уровня зарплаты, так как экономисты и инвесторы следят за темпами повышения процентных ставок ФРС.

В среду Федеральная резервная система повысила ключевую процентную ставку еще на 75 базисных пунктов. Таким образом, с марта месяца процентная ставка выросла на 225 базисных пунктов.

Тогда как годовой рост средней почасовой оплаты труда в отчете Минтруда замедлился впервые в этом году, индикатор зарплаты, рассчитываемый ФРС-Атланта, ускорился.

Бежевая книга ФРС, опубликованная в этом месяце, показала, что "в большинстве регионов по-прежнему сообщается о росте заработной платы", а "четверть регионов сообщают о том, что рост зарплаты будет оставаться повышенным в течение следующих шести месяцев".

По состоянию на конец мая в США число открытых вакансий составляло 11,3 млн, то есть, на каждого безработного приходилось почти две вакансии.