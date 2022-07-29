МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Эстонии по итогам июля ускорилась до 22,7% и остается самой высокой в еврозоне, сообщил в пятницу Евростат. Инфляция в Польше держится на рекордном уровне в июле

По итогам июня годовая инфляция в этой стране составляла 22% и также была самой высокой в еврозоне.

"Уровень годовой инфляции по итогам июля в Эстонии составил 22,7%, далее идут Латвия — 21% и Литва — 20,8%. Самая низкая инфляция была на Мальте, во Франции и в Финляндии — соответственно 6,5%, 6,8% и 7,9%", — говорится в сообщении.

В целом по еврозоне инфляция в июле ускорилась до 8,9% в годовом выражении, тогда как в июне показатель составлял 8,6%, а в мае 8,1%.

Как отмечается в материалах статистического ведомства, больше всего выросли цены на энергию (39,7% в годовом выражении) и продовольствие (9,8%).