МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CAD Канада — Гражданский праздник — выходной день    
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль) 51,7 51,5
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 0,6% 0,2%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,3%  
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 52,6  
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 50,9 50,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 49,6 51
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 49,2  
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 49,6 49,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 52,2  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июнь) 6,6% 6,6%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 52,3  
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль) 47,3  
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) 53 52,9

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июль) 50,9  
15:00 мск RUB ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике    
  RUB Группа Мать и дитя — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB Русснефть — СД (о созыве ВОСА)    