МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Канады во 2-м квартале, вероятно, вырос на 4,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что выше прогноза Банка Канады. Это подтверждает ожидания рынка в отношении очередного масштабного повышения ставки в сентябре. В Еврокомиссии оценили темпы роста ВВП еврозоны во втором квартале

Согласно предварительным данным, опубликованным Национальным бюро статистики в пятницу, рост ВВП в мае остался почти без изменений, так как забастовка строительных работников и дефицит полупроводников повредили росту. Аналитики ожидали, что ВВП сократится на 0,2%.

В июне ВВП, согласно предварительной оценке, вероятно, вырос на 0,1%.

Согласно прогнозу Банка Канады, опубликованному 13 июля, рост ВВП составит во 2-м квартале 4,0% против роста на 3,1% в 1-м квартале.

В тот же день центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов, чтобы обуздать инфляцию. Это стало самым сильным повышением за 24 года. Он также подал сигнал о необходимости дальнейшего повышения. Центральный банк намерен ускорить повышение ставки в начале цикла, чтобы избежать рецессии.

Эндрю Грэтхэм, старший экономист CIBC Capital Markets, говорит, что существенный рост во 2-м квартале и признаки того, что "задержки поставок, а не замедление спроса сдерживают рост в целом, означает, что Банк Канады по-прежнему нацелен на еще одно нестандартное повышение ставки на своем следующем заседании.

Пара доллар США/канадский доллар торгуется с повышением на 0,4%, по 1,2850 после публикации данных по потребительским расходам в США, которые оказались сильнее прогнозов.

Сектор транспорта и складского хозяйства в мае вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом сектор авиаперевозок подскочил на 14,1% на росте грузовых и пассажирских перевозок.

Производственный сектор в мае сократился на 1,7% после семи месяцев роста. Строительный сектор в мае упал второй месяц подряд, на 1,6%.

Ройс Мендес, управляющий директор и аналитик Desjardins, по-прежнему считает, что Банк Канады повысит ставку на 50 базисных пунктов в сентябре.