МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне осталась на майской отметке в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Эксперт назвал главные причины инфляции в Японии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижение показателя до 2,5%.

Число безработных в стране в июне составило 1,86 миллиона человек, что на 210 тысяч (на 10,1%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,71 миллиона человек, снизившись на 670 тысяч человек (на 1,6%) в годовом выражении.