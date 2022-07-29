МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Американские потребители в июле поумерили свои инфляционные ожидания, как показали опубликованные в пятницу данные Мичиганского университета. Снижение инфляционных ожиданий будет хорошей новостью для Федеральной резервной системы, борющейся с самой высокой за 40 лет инфляцией. Инфляция в США остается на уровне 40-летнего максимума в июне

Еще более важно для ФРС, которая повышает процентные ставки для снижения спроса и возвращения инфляции к целевому уровню 2%, так это то, что потребители ожидают инфляцию на уровне 2,9% в долгосрочной перспективе, а именно на 5 лет вперед против окончательного значения июньских ожиданий на уровне 3,1%, который является самым высоким более чем за десятилетие.

Хотя это не дало полного облегчения, ФРС почитает это хорошим знаком, указывающим на то, что ожидания спирального роста цен в долгосрочной перспективе, судя по всему, не укореняются.

Помимо борьбы с высокой инфляцией, ФРС пытается создать правильный психологический настрой у граждан, сигнализируя о готовности принять решительные меры по сдерживанию роста цен. По мнению экономистов, инфляционные ожидания являются главным движущим фактором инфляции в долгосрочной перспективе.

Ранее в пятницу стало известно, что индекс цен расходов на личное потребление, ключевой индикатор инфляции для ФРС, вырос в июне на 6,8% после роста на 6,3% в мае, достигнув максимума за 40 лет.

Экономисты и руководители ФРС надеются, что инфляция в июле снизится, так как цены на некоторые ключевые потребительские товары, в частности бензин, упали после достижения рекордных максимумов в июне.

Цены на автозаправках, которые также учитываются в данных Мичиганского университета, упали более чем на 15% с середины июня, по данным AAA.