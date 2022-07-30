МОСКВА, 30 июл — МОСКВА. Москва внесла в стоп-лист гражданин Новой Зеландии в ответ на антироссийские санкции Веллингтона, сообщили в субботу в МИД России. The Guardian: Путин стал сильнее благодаря антироссийским санкциям

"В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации, — в национальный "стоп-лист" дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", — сказано в сообщении на сайте министерства.

В опубликованном МИДом списке значатся 32 человека. Въезд на территорию России им закрыт на бессрочной основе.

В перечень, в частности, попал Майк Ядли, заместитель министра обороны, заместитель командующего Военно-морскими силами Шейн Арнделл, оперативный командующий Военно-морскими силами Гэрин Голдинг и другие.

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией "черного списка" будет продолжена", — отметили в МИД.