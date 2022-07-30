МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Киргизия считает Китай своим главным внешнеэкономическим партнером. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров. Золоторудное месторождение "Кумтор" перешло в собственность Киргизии

Ранее сообщалось, что в субботу состоялась встреча лидера Киргизии с главой китайского МИД Ван И. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития всестороннего кыргызско-китайского стратегического партнерства, а также обеспечения глобальной и региональной безопасности и стабильности. Кроме того, Ван И и Жапаров обсудили социально-экономические, инфраструктурные и транспортные проекты, осуществляемые в Киргизии при поддержке Китая.

Как отметили в пресс-службе киргизского лидера, Садыр Жапаров, говоря об области внешнеэкономических отношений, подчеркнул, что "рассматривает Китай в качестве главного партнера".

Уточняется, что президент Киргизии выразил уверенность, что "данный визит станет яркой исторической вехой в кыргызско-китайских отношениях".