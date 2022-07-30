ВАШИНГТОН, 30 июл — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой итоги беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также "продуктовую сделку", сообщил госдеп США. Лавров разъяснил Блинкену детали "продуктовой сделки"

"Госсекретарь рассказал о результатах своего звонка с министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым. Также обсудили необходимость быстрого начала реализации "продуктовой сделки" России, Турции и Украины при посредничестве ООН", — заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

В госдепе отметили, что Блинкен в ходе беседы с Кулебой выразил надежду на то, что первые суда с зерном смогут выйти из портов Украины без задержек.

В пятницу в МИД России сообщили, что Лавров и Блинкен обсудили двусторонние отношения РФ и США. Телефонный разговор прошел по инициативе американской стороны,

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.