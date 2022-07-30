МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Китай и Киргизия проявили интерес к возможности наращивания товарооборота и грузопотока между странами. Об этом заявили в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел. Президент Киргизии считает Китай главным внешнеэкономическим партнером

Ранее сообщалось, что в субботу состоялась встреча лидера Киргизии с главой китайского МИД Ван И. Глава государства подчеркнул, что развитие сотрудничества с Китаем имеет приоритетный характер во внешней политике страны.

Как отмечают в пресс-службе МИД Киргизии, стороны выразили заинтересованность в повышении уровня товарооборота и увеличении объемов грузопотока, оптимизации работы пунктов пропуска на границе, экспорте кыргызской сельскохозяйственной продукции в Китай.

Кроме того, Жапаров и Ван И договорились развивать электронную коммерцию и привлекать инвестиции в сферу возобновляемой энергетики Киргизии. Также подчеркнули важность реализации проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

В пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства добавили, что Киргизия и Китай планируют "далее укреплять политический диалог и прилагать усилия для реализации достигнутых между президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и председателем Китая господином Си Цзиньпином договоренностей по дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества".