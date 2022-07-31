ПЕКИН, 31 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле снизился до 49 пунктов, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР. Юань укрепился против доллара на ослаблении американской экономики

Показатель снизился на 1,2 процентных пункта против 50,2 в июне. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в июле составил 49,8, по сравнению с июнем этот показатель снизился на 0,4 процентного пункта, PMI средних и малых предприятий снизился на 2,8 и 0,7 — до 48,5 и 47,9 пункта соответственно.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства снизился на 3 процентных пункта по сравнению с июнем и составил 49,8 пункта, при этом индекс новых заказов снизился на 1,9 процентного пункта до 48,5 пункта, что свидетельствует о снижении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в июле сократился на 0,2 процентного пункта – до 47,9, что указывает на снижение запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости уменьшился на 0,1 процентного пункта – до 48,6, что свидетельствует о незначительном снижении востребованности рабочей силы в промышленности.

Тем временем индекс поставок сырья в июле по сравнению с июнем снизился на 1,2 процентного пункта — до 50,1.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в июля снизился до 53,8 пункта.

В июле PMI сферы услуг в Китае снизился на 0,9 процентных пункта против 54,7 пункта в июле.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в июля снизился до 53,8 пункта.

В июле PMI сферы услуг в Китае снизился на 0,9 процентных пункта против 54,7 пункта в июне.