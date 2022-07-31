АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в ходе переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым об окончании технических работ по отгрузке первого судна с зерном в Черном море. По словам Акара, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время. В офисе Зеленского назвали число судов с зерном в портах Одессы

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о последней ситуации в отношении деятельности, проводимой в Совместном координационном центре в Стамбуле по подготовке к отгрузке зерна. Министры выразили удовлетворение тем, что технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки, а сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве", — сказано в сообщении минобороны Турции.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Оформленная представителями России, Турции, Украины и ООН "продуктовая сделка" предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.