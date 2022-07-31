АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил высокую вероятность того, что первое судно с зерном покинет Украину 1 августа. В Турции рассказали, как идет отгрузка первого судна с украинским зерном

"Завтра утром может отправиться первое судно с зерном с Украины", — процитировала слова представителя турецкая газета Star.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Оформленная представителями России, Турции, Украины и ООН "продуктовая сделка" предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.