МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Новые меры в немецкой экономике окажут реальную помощь лишь гражданам с высоким доходом, считает автор газеты Junge Welt Себастьян Эдингер. В Deutsche Bank оценили готовность экономики Германии к газовому кризису

Эти меры планирует реализовать министр финансов Германии Кристиан Линднер из-за стремительно набирающей темпы инфляции. Немецкие власти хотят отменить так называемую холодную прогрессию, при которой вместе с ростом доходов возрастает и ставка взимаемых с гражданина налогов.

По мнению журналиста, выиграют от этого только люди, которые зарабатывают больше. В материале он сослался на подсчеты Бременской палаты труда, налоги одинокого гражданина с валовым доходом в 60 000 евро в год уменьшатся на 1100 евро, семьи, состоящей из четырех человек и имеющей доход в 40 000 евро — на 300 евро, а родителя-одиночки с доходом в 20 000 евро — лишь на 100 евро.

"Чем больше кошелек, тем больше послабления", — возмутился Эдингер в своем материале.

Журналист обвинил власти Германии в "налоговых подачках" для богатых и нежелании предпринять меры для помощи малоимущим людям, сталкивающимся с трудностями на фоне мощного экономического кризиса.

Ранее генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил, что экономика Германии хорошо подготовлена к последствиям газового кризиса и может сопротивляться снижению поставок российских энергоносителей. Он также предупредил о риске достижения годового уровня инфляции в 10% в случае прекращения поставок газа из России, причем показатель уже достиг 8,5% в июле.