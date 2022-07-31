КАЛИНИНГРАД, 31 июл — ПРАЙМ. В новой Морской доктрине России говорится о транспортной доступности Калининградской области, заявил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале. Путин подписал указ об утверждении Морской доктрины России

Он отметил, что документ включает в себя пункт об обеспечении транспортной доступности Калининградской области за счет функционирования паромной линии в направлении портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга.

По словам Алиханова в Морской доктрине в качестве приоритета отражена необходимость создания в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях благоприятных условий для развития морского транспорта, строительства конкурентоспособных судов морского, ледокольного и рыбопромыслового флотов как одного из ключевых элементов специализации на этом направлении. Он добавил, что документ содержит пункт о развитии войск и системы базирования Балтийского флота, его способности гарантированно обеспечить защиту национальных интересов России в Балтийском море.

Литва запретила с 18 июня перевозку транзитом в Калининградскую область товаров, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. По мнению Литовских властей, они лишь выполняли санкционные предписания ЕС.

Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.