МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, упал в июле до 49,6 пункта с 52,1 пункта в июне, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. В Германии выступили за прекращение использования газа в электрогенерации

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в понедельник, 1 августа, в 11.00 мск.

В 12.00 мск ожидается статистика европейского статистического агентства Евростат по безработице в еврозоне в июне. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне мая в 6,6%.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в промышленности США. Эксперты прогнозируют, что показатель в июле снизился до 52,9% с 53% в июне.