АНКАРА, 1 авг — ПРАЙМ. Судно с украинским зерном покинет порт Одессы в понедельник и направится в Ливан, сообщило минобороны Турции. В офисе Зеленского назвали число судов с зерном в портах Одессы

"Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08.30 по местному времени (совпадает с мск) и направится в Ливан", — сказано в сообщении ведомства.

В воскресенье, 31 июля, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что транспортировка зерна из украинских портов может начаться 1 августа. По его данным, загрузка судов завершена. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прохождение судна с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители Координационного центра в Стамбуле.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля состоялось. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.