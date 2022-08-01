МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле упал до 49,8 пункта с 52,1 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился в июле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 49,6 пункта. Уточняется, что значение июля стало самым низким за два года и один месяц.

При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до 49,3 пункта со значения июня в 52 пункта. Прогноз предполагал показатель на уровне предварительной оценки в 49,2 пункта. Показатель опустился ниже 50 пунктов впервые с июня 2020 года.

Во Франции индикатор опустился до 49,5 пункта с 51,4 пункта в июне. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 49,6 пункта. Значение индекса оказалось самым низким за два года и два месяца.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.