МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне сохранилась на уровне мая в 6,6%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

В ЕС в июне безработица также осталась на уровне мая в 6%.

В июне 2021 года безработица в еврозоне составляла 7,9%, а в ЕС — 7,2%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в июне 2022 года составило 12,931 миллиона человек, из них в зоне евро — 10,925 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам апреля была зафиксирована в Чехии (2,4%), Польше (2,7%), Германии (2,8%), Венгрии(3%) и на Мальте (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,6%) и Греции (12,3%).