МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства. S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC"

"Надежная и эффективная политическая система и более сильные показатели управления по сравнению с аналогичными рейтинговыми категориями "BB" лежат в основе рейтинга Грузии. Многолетняя поддержка со стороны официальных кредиторов помогла снизить риски для макростабильности и поддержать потребности в финансировании", — говорится в сообщении.

Агентство добавляет, что после начала военной операции на Украине до 90 тысяч граждан этой страны, а также России и Белоруссии прибыли в Грузию, что привело к росту совокупных денежных переводов туда на 65% в годовом исчислении в первом полугодии, при этом денежные переводы только из России увеличились более чем в три раза.

Fitch прогнозирует рост ВВП страны на 10,9% по итогам текущего года и на 5,3% в следующем году.

Негативное рейтинговое действие может последовать, если произойдет усиление внутренних или внешних политических рисков с негативными последствиями для экономического роста, а также если отношение государственного долга к ВВП в среднесрочной перспективе увеличится, добавляет агентство.

Fitch может и повысить рейтинг, если снизится уровень внешней уязвимости страны.