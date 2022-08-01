МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ПУТИН: РЕШЕНИЯ ПО САНКЦИЯМ ЗАПАД ПРИНЯЛ В УГОДУ ТЕКУЩИМ КОНЪЮНКТУРНЫМ ИНТЕРЕСАМ, НЕ ОТРАЖАЮЩИМ РЕАЛИИ В ЭКОНОМИКЕ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220801/837661457.html
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ПУТИН: РЕШЕНИЯ ПО САНКЦИЯМ ЗАПАД ПРИНЯЛ В УГОДУ ТЕКУЩИМ КОНЪЮНКТУРНЫМ ИНТЕРЕСАМ, НЕ ОТРАЖАЮЩИМ РЕАЛИИ В ЭКОНОМИКЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220801/837661457.html
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