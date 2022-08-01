БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. Продажи в секторе розничной торговли в Германии сократились почти на 9 процентов в сравнении с прошлым годом, что является самым худшим показателем за 28 лет, объявило в понедельник федеральное статистическое управление страны (Destatis). СМИ: крупный британский ретейлер уберет срок годности со свежих продуктов

"В секторе розничной торговли в сравнении с июнем 2021 года в июне 2022 года было зафиксировано падение продаж в реальном выражении на 8,8%. Это самый большой спад в сравнении с прошлогодним месяцем с момента начала составления временного ряда в 1994 году", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Destatis.

Поведение покупателей связано в первую очередь с ростом цен, отметили в Destatis. Согласно данным статистического бюро, спрос на продукты в сравнении с прошлогодними данными снизился на 7,2%, а на одежду и обувь на 5,4%, в то время как онлайн-продажи упали на 15,1% в годовом исчислении

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением. В прошлом отчёте сообщалось о замедлении годовой инфляции в Германии в июле до 7,5% с 7,6%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков.