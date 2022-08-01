БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. Проблемы с поставками для почти три четверти промышленных компаний Германии, которые сообщили о нехватке материалов в июле, не удастся решить и в следующие месяцы, сообщил в среду глава исследований ведущего экономического института ifo Клаус Вольрабе. Розничные продажи в Германии упали до минимума за 28 лет

"На следующие несколько месяцев нет признаков значительного восстановления закупок важных материалов", — приводятся слова Вольрабе в пресс-релизе на сайте института.

По данным ifo, 73,3% опрошенных компаний сообщили о проблемах с поставками необходимого сырья и полуфабрикатов в июле. И хотя в июне этот показатель составлял 74,1%, Вольрабе не видит положительной динамики.

"Помимо фундаментальной нехватки электронных компонентов, проблемы с глобальной логистикой, особенно с судоходством, продолжают усугублять проблемы с закупками", — подчеркнул он.

В конце июня ifo опубликовал исследование, согласно которому большинство опрошенных немецких компаний ожидают, что дефицит сырья и материалов в немецкой промышленности сохранится минимум 10 месяцев.

Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ситуация усугубляется тем, что с начала пандемии были нарушены логистические цепочки по всему миру, поскольку порты снова и снова приходилось закрывать на карантин.