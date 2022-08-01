БРЮССЕЛЬ, 1 авг — ПРАЙМ. Евросоюз направил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро из нового пакета макрофинансовой помощи, второй и последний такой же транш будет выделен 2 августа, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК). Всемирная продовольственная программа планирует закупить украинскую пшеницу

"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня выделила Украине первую половину — 500 миллионов евро, из новой макрофинансовой помощи объёмом 1 миллиард евро. Второй транш — еще 500 миллиона евро — будет выплачен завтра, 2 августа", — отмечается в нем.

Позднее украинский премьер Денис Шмыгаль подтвердил перечисление первого транша.

"Европейский Союз направил Украине 1 миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 миллионов евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра… Это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро", — написал он в своем Telegram-канале.

В министерстве финансов Украины отметили, что эти деньги будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета и будут способствовать сохранению финансовой стабильности в стране.