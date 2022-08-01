МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Москва включила в стоп-лист журналистов и политиков Британии, сообщили в понедельник в МИД России. Путин объяснил, зачем Запад ввел санкции против российской металлургии

В ведомстве отметили, что мера вызвана продолжающимся применением британским правительством механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ.

МИД опубликовал на своем сайте список из 39 лиц, среди которых экс-премьер министр Британии Дэвид Кэмерон, пресс-секретарь МИД Великобритании Хелен Бауэр-Истон, ряд чиновников, а также несколько журналистов, в том числе глава новостной службы корпорации "Би-Би-Си" Джонатан Манро.

"Как уже не раз отмечалось, пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны. Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия", — подчеркнули в МИД.

"С учетом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", — указали в министерстве.