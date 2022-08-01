ПАРИЖ, 1 авг — ПРАЙМ. Франция приветствует отправку первого судна с зерном из Одессы и призывает стороны продолжить безопасный вывоз зерна по Черному морю, заявил представитель МИД страны. Генсек НАТО поддержал отправление первого судна с зерном из Одессы

"Франция приветствует отправку первого корабля из украинского порта в Одессе. Это знаменует собой важный шаг в реализации соглашения, заключенного под эгидой ООН", — заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Он отметил, что Париж призывает стороны продолжать безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, "чтобы снизить глобальную продовольственную нестабильность".

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.