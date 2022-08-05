МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в пятницу завершились. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длятся три часа

Отмечается, что встреча лидеров длилась более 4 часов.

Переговоры проходили в Сочи на территории санатория "Русь". Лидеры беседовали с глазу на глаз, а также с участием членов делегаций. Журналистам показали начало встречи, далее общение продолжилось в закрытом для СМИ режиме.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что стороны приняли совместное заявление по итогам переговоров.

Так, российский и турецкий лидеры договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Отмечается, что стороны договорились "наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей, идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики".

Путин и Эрдоган также приняли решение предпринимать "конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство".

ПРОДУКТОВАЯ СДЕЛКА

Главы государств признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Стороны подчеркнули необходимость обеспечить полное выполнение стамбульских соглашений в соответствии с духом и буквой, "включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства".

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале Кремля.