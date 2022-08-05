МОСКВА. 5 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе переговоров в Сочи достигли очень важных решений, которые выводят экономические отношения сторон на новый уровень. Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

По словам Новака, главы государств обсудили в том числе вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Итоги переговоров выводят "на новый уровень развития отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям", добавил Новак.

АЭС "АККУЮ"

Новак также сообщил, что Путин и Эрдоган подробно обсудили строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток".

По его словам, энергетика является ключевой сферой взаимоотношений России и Турции. "В том числе это и строительство атомной станции "Аккую" и выход в сроки к 2023 году для запуска этого проекта. Это "Турецкий поток", который был построен, который успешно функционирует", — подчеркнул вице-премьер.



БАНКОВСКАЯ СФЕРА

Кроме того, российский и турецкий лидеры рассмотрели вопросы финансовой и банковской области.

Это необходимо для того, чтобы российские компании и граждане "могли рассчитываться во время туристических поездок, обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами", отметил Новак.