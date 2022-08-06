АНКАРА, 6 авг — ПРАЙМ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов. Эрдоган отметил подвижки в вопросе использования карт "Мир" в Турции

"В ходе нашей двусторонней встречи мы обменялись мнениями о дальнейшем развитии нашего торгово-экономического сотрудничества. Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет 100 миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство. Мы полны решимости обеспечить более сбалансированный объем двусторонней торговли. Меморандум о взаимопонимании, своего рода "дорожная карта" наших торгово-экономических отношений был подписан в Сочи нашим министром торговли и вице-премьером РФ Александром Новаком", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Сочи.

Встреча президента России Владимира Путина с Эрдоганом состоялась 5 августа в Сочи.