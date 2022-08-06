МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. США и союзники проводят жесткую санкционную политику против России, половина стран G20 их не поддержала. Об этом пишет агентство Bloomberg. WSJ: авиаотрасль боится остаться без российского титана из-за санкций

Отмечается, что лидеры стран "Большой семерки" и другие европейские государства вводят санкции против Москвы. Однако, к удивлению коллективного Запада, большинство стран мира не присоединились к союзникам в попытках изолировать Россию.

Как сообщает издание, антироссийские дейтвия Запада отвергают страны БРИКС. Китай резко увеличил закупку российской нефти. По данным Bloomberg, страна потратила на покупку энергоресурсов из России на 72% больше средств, чем годом ранее. Индия обсуждает с российской стороной развитие торговли. Фаворит президентской гонки в Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не присоединится к санкциям в случае его избрания главой государства. Президент ЮАР Сирил Рамафоса также критикует введенные под руководством США антироссийские санкции.

Кроме того, издание подчеркивает, что за укрепление экономических отношений с Москвой выступает значительная часть государств "глобального Юга". Так, страны ОПЕК+ поддерживают с Россией "добрые отношения". Подобную позицию занимают государства Африки, импортирующие из России технологии атомной энергетики, и Латинской Америки, куда Москва поставляет вакцины против коронавирусной инфекции.

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