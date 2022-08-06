АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину на переговорах в Сочи, прошедших 5 августа, провести его встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству

"Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", — сказал турецкий президент журналистам в самолете по возвращении из Сочи.