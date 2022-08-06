СТАМБУЛ, 6 авг — ПРАЙМ. Сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы, который ранее вышел из порта Одессы, достиг Стамбула и будет досмотрен делегацией Координационного центра, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. Цены на зерно снизились после "продуктовой сделки"

"Судно NAVISTAR под флагом Панамы, которое отправится из Украины в Ирландию и вышло из Одесского порта с 33 тысячами тонн кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. Корабль будет осмотрен Объединенным координационным центром в ближайшие часы", — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве также напомнили, что министр обороны России Сергей Шойгу подписал 22 июля в Стамбуле два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый является меморандумом. Он предусматривает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

Гуманитарная операция по вывозу зерна из украинских портов спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.