МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Результаты перерегистрации советских зарубежных активов на Россию не подлежат пересмотру. Об этом заявила официальных представитель российского МИД Мария Захарова. Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН "продуктовую сделку"

Ранее сообщалось, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил о требовании Киева "возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР".

Захарова отметила, что заявиление украинского посла является безосновательным. Официальный представитель МИД напомнила, что Россия рассматривается как правопродолжатель Советского Союза, этот статус подтвержден Международным судом ООН. Таким образом, права Москвы на зарубежные активы СССР бесспорны, указала Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Россия, как правопреемница СССР, полностью взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга страны.