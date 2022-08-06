Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева
Медведев рассказал об успешной конфискации ВС России преступно нажитого имущества Украины
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы России успешно решают вопросы конфискации конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращения в российскую собственность. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что правительство Украины согласовало указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что в стране уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.
"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле", — отметил Медведев в своем Telegram-канале. Зампредседателя российского Совбеза добавил, что в данный момент Вооруженные силы России успешно занимаются вопросами конфискации преступнонажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Москвы.