МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы России успешно решают вопросы конфискации конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращения в российскую собственность. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Зеленский заявил об изъятии "российских активов" на 765 миллионов долларов

Ранее сообщалось, что правительство Украины согласовало указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что в стране уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.

"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле", — отметил Медведев в своем Telegram-канале. Зампредседателя российского Совбеза добавил, что в данный момент Вооруженные силы России успешно занимаются вопросами конфискации преступнонажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Москвы.