МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

По сообщению издания, по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана шесть неназванных западных чиновников заявили, что обеспокоены заявлениями лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Чиновник Евросоюза, имя которого не приводится, заявил, что в сообществе "все более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством. Другой собеседник газеты назвал поведение Турции по отношению к России "крайне оппортунистическим". "Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения", — заявил источник издания.

Как отмечает газета, Вашингтон неоднократно предупреждал, что страны, помогающие России уклоняться от санкций, столкнутся со "вторичными санкциями". Евросоюз в этом отношении более сдержан, отмечается в публикации.

При этом три европейских чиновника заявили газете, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не было.

Встреча президентов России и Турции прошла накануне в Сочи.