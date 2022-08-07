МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В ближайшее время Киев сможет ежемесячно экспортировать через украинские порты около трех миллионов тонн продукции, выразил надежду министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Из портов Украины вышли четыре судна с сельхозпродукцией, заявили в Турции

"Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до трех миллионов тонн в месяц", — написал он на своей странице в соцсетях.

Курбаков добавил, что в воскресенье из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван с почти 170 тоннами продовольствия. Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. "Продуктовая сделка", заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.