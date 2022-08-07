МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Болгарские консульства в России не перестали принимать заявления на получение виз, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на МИД Болгарии. В Болгарии объяснили, почему боятся платить за газ в рублях

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы.

"Болгарские консульства в России не прекратили принимать и обрабатывать документы", — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что деятельность представительств замедлилась из-за уменьшения количества сотрудников технического персонала. При обработке документов приоритет отдают "экстренным случаем", указывает министерство.